Зоря – Маріуполь

Зоря провалила старт нового чемпіонату, програвши Десні на виїзді. Перший тайм був хорошим, у високому темпі, з володінням м'ячем, хорошим Назариною та голом Фаворова, однак і тоді були помітні проблеми – фулбеки виглядали слабко, 8 з 9 ударів пройшли з дистанції, а майже 20 атак потягнули на 0,07 xG. В другому ж таймі інтенсивність пресингу луганців впала в два рази, що говорить про проблеми з фізичною готовністю – у попередній сезон команда Віктора Скрипника також входила важко. Без пресингу Зоря швидко здулася, що вилилось у три удари (один в площину) та три пропущених голи. Класика.

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Втім, за час паузи в УПЛ колектив провів два товариських матчі, впевнено перегравши Інгулець (3:1) та розгромивши Олександрію (4:0). Навряд чи ці перемоги можна назвати показовими, але Віктор Скрипник залишився задоволеним підготовкою – навіть новачок Олександр Гладкий забив у першому ж матчі. Для Зорі, у якої вічні проблеми з реалізацію, такі результати дійсно виглядають оптимістично, але команді потрібен ще один центральний захисник. Часу і на набір форми під ЛЄ, і на трансфери достатньо, однак очки в чемпіонаті потрібно набирати вже зараз. Благо, Маріуполь нинішній сезон розпочав набагато гірше за луганців.

Азовці під керівництвом Остапа Маркевича у першому турі приїхали в Олександрію, непогано розпочали матч, але швидко здулися, зазнавши нищівної поразки – 1:4. Досить дивно, адже кадрова ситуація у клубі не така вже й страшна: так, пішли Фомін, Федорчук, Танковський, Корнієнко, Дава, Путря, Полегенько та Яворський, але значна частина старих лідерів на місці, а непоганих новачків вистачає – зокрема, Маріуполь увірвав Бондаренка. Під час паузи вдалося підсилитись Вєлєвим, на підході Норенков. Загалом, команда має бойовий склад, для якого розгроми від середняків не повинні бути нормою.

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Щось більше сказати про нинішній Маріуполь поки що важко. За час паузи в чемпіонаті азовці провели всього один спаринг проти своєї ж молодіжки, здобувши мінімальну перемогу – голом відзначився Ігнатенко. Варто тільки зазначити, що першу частину сезону підопічні Остапа Маркевича проведуть на виїзді, адже на домашній арені триває заміна газону.

Кадрова ситуація

Травмовані: Махарадзе (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Маріуполь

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкін – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Громов, Кабаєв

Маріуполь: Гальчук – Стасюк, Сагуткін, Биков, Тищенко – Бондаренко, Ігнатенко – Топалов, Мишньов, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Свіжа Зоря і втомлена Зоря – це дві різних команди. Першу Маріуполю стримати буде важко, але якщо забити до перерви луганці не зможуть, то далі у них почнуться проблеми. Поки що важко щось прогнозувати, однак у підопічних Віктора Скрипника кращий ігровий тонус, більш досвідчені кадри в атаці та складніший футбол. Саме тому можна прогнозувати непросту перемогу Зорі.

Минай – Олександрія

Минай дебютує в УПЛ лише зараз, адже перший тур довелося пропустити через спалах коронавірусу в команді. Саме тому закарпатці залишаються загадкою для чемпіонату – ми можемо опиратися тільки на інформацію з поєдинків у ПФЛ та двох спарингів проти Ворскли (перемога 4:2 та поразка 1:2).

В Першій лізі Минай запалював, у дебютному сезоні на цьому рівні та з тренером-дебютантом одразу ставши чемпіоном – команда Василя Кобіна всього раз зазнала розгрому й лише в чотирьох матчах пропустила більше голу. Головними чеснотами його колективу варто назвати збалансованість у всіх лініях, велику групу гравців з досвідом УПЛ (майже півтора десятки) та тактичну різнобарвність – Минай у Першій лізі використовував сім схем, а ряд футболістів здатні зіграти на кількох позиціях (той же Нурієв). Ще один плюс – наявність власного стадіону та дозвіл на проведення матчу проти Олександрії з вболівальниками.

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Минай на новий чемпіонат серйозно посилився, підписавши Шиндера, Сніжка, Каніболоцького, Кожанова та Матіча (хорватського, а не Неманью), а також орендувавши Лопирьонка та двох фулбеків молодіжки Шахтаря – Меліченко та Павлиша. Останні повинні замінити втрату Стасюка та Жичикова, які були основними в попередньому сезоні. Міг би допомогти і Міша Кополовець, але він завершив кар'єру.

Олександрія розпочала новий сезон згідно з розкладом, розгромивши у першому турі Маріуполь. Перемога була переконливою, але відчувалося, що команді дещо не вистачає кадрів – особливо у захисті. Проблеми у цій ланці переслідували підопічних Володимира Шарана і під час паузи в чемпіонаті – "жовто-чорні" у спарингах пропустили два голи від Гірника Кривбаса, а Зоря відвантажила у їхні ворота аж чотири м'ячі. Втім, варто зазначити, що у складі олександрійців не було Білика та Дубри, адже вони виступали за збірні.

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Трансферна кампанія клубу виявилась бідною: вдалося лише підписати повноцінні контракти з Третьяковим і Дуброю, а також пролонгувати угоди з Паньківим, Сіталом, Довгим, Грицуком, Пашаєвим та Мірошніченком – з новачків же маємо тільки Янчака. Втім, попереду ще понад два тижні трансферного вікна, тож склад може бути посилений. Невдача у поєдинку з Минаєм могла б прискорити цей процес, але навряд чи на неї погодяться у команді. Олександрії потрібно місце у трійці.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бухал (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Олександрія

Минай: Каніболоцький – Меліченко, Лопирьонок, Маткобожик, Павлиш – Ткачук, Голодюк – Кожанов, Нурієв, Пиняшко – Шиндер

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Минай точно дасть бій. Вірогідно, дебютантам УПЛ навіть вдасться забити гол – все ж, це перший матч у еліті, та ще й перед рідними фанатами, та ще й проти команди з проблемами в обороні. Втім, закарпатці поки не звикли до нового темпу роботи, а суперник у них дуже потужний (Маріуполь не дасть збрехати). Олександрія довго грає одним і тим же складом, претендує на ЛЄ і громить міцних середнячків, тож сьогодні саме "жовто-чорні" повинні відсвяткувати перемогу.

Ворскла – Інгулець

Ворскла не проводила спарингів до початку нового чемпіонату, але стартувала ефектно – полтавці знищили Рух з рахунком 5:2. Важко сказати, наскільки це показовий результат для "зелено-білих", враховуючи ігрові проблеми львів'ян, однак у подальших спарингах підопічні Юрія Максимова також забивали немало – у двох матчах з Минаєм вони провели чотири голи, хоча в першому поєдинку склад був експериментальним. Стилістично ж Ворскла не змінилася, граючи у все той же організований і простий футбол від контратак.

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Перед початком сезону полтавці посилились Яворським, Татарковим, Опанасенко та хорватом Пешічем, але головний тренер вимагає ще одного нападника та опорника. За час паузи на чемпіонат їх не з'явилося, але час є. Зрештою, Ворскла сильно розраховує свою на молодіжку, яка за необхідності може й замість основи зіграти.

Інгулець дебютував в УПЛ з нічиї у виїзному матчі проти СК Дніпро-1 (1:1), а потім розписав нічию проти цього ж клубу в спарингу (2:2). В обох випадках атака дніпровців здорово починала, але поступово команда з Петрового вирівнювала хід зустрічі – втім, у спарингу проти Зорі такий номер вже не пройшов (поразка 1:3). Загалом, футбол підопічних Сергія Лавриненка справляє позитивне враження, але це були лише перші дні. Зараз для його команди починаються будні, які набагато важчі за святкові поєдинки та товариські зустрічі.

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Новачків у команді поки що небагато. Інгулець перед чемпіонатом встиг підписати хавбека Шишку та голкіпера Малиша, а за час паузи на матчі збірних посилився ще й екс-воротарем Олімпіка Кринським. Не густо, але Олександр Поворознюк обіцяє трьох нових легіонерів вже у найближчі дні. Лідерів попереднього сезону також вдалося зберегти, тож можна констатувати хорошу кадрову ситуацію у новачка УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Інгулець

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлін, Скляр – Пердута, Кулач, Кане – Степанюк

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Ковальов, Квасний – Запорожець – Козак, Лупашко, Щедрий – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери називають фаворитом більш досвідчену Ворсклу, яка здорово увійшла в новий сезон, однак просто полтавцям не буде. Інгулець вміє сушити гру, збиваючи її до потрібного для себе ритму, та й нетипова для УПЛ схема 4-4-2 ромб може створити проблеми – втім, досвіду і класу петровцям поки що дійсно не вистачає.

Робити прогноз на цей матч важко, адже реального рівня команди Сергія Лавриненка в УПЛ ми ще не знаємо, однак на перемогу вони не награли ні в спарингах, ні у дебютному турі. Вірогідно, і сьогодні перемогти їм не вдасться, а враховуючи силу атаки Ворскли, поразка здається досить ймовірною.

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