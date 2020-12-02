УЕФА определился с судейской бригадой на поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы между луганской Зарей и английским Лестером.

Матч Заря – Лестер доверили норвежской бригаде арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главный рефери – 32-летний студент Эспен Эскос. Поединок в Запорожье для него лишь третий на топ-уровне. Этой осенью Эскос дебютировал в квалификации Лиги Европы, а в ноябре отсудил товарищеский матч сборных Дании и Швеции.

Помогать дебютанту будут лайнсмены Эйстейн Иттерланд и Исаак Элиас Башевкин. Роль четвертого арбитра исполнит Рохит Сагги.

Поединок Заря – Лестер состоится в четверг, 3 декабря, на Славутич-Арене. Начало матча в 19:55.

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