Шахтер во второй раз шокировал мадридский Реал, обыграв "сливочных" на НСК Олимпийский в 5-м туре ЛЧ. Голы Дентиньо и Манора Соломона позволили "горнякам" одержать вторую победу в групповом турнире и подняться на вторую позицию квартета B. Теперь в активе подопечных Луиша Каштру 7 очков в 5-ти матчах, но это еще совсем ничего не значит – до еврокубковой весны "оранжево-черным" нужно сделать серьезный шаг.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Победа Интера над Боруссией М невероятно запутала ситуацию в группе B перед заключительным туром. Разбираемся во всех вариантах для донецкого Шахтера, который в 6-м туре сыграет в Милане с Интером, а Реал примет Боруссию Менхенгладбах.

Ситуация в группе B перед последним туром Лиги чемпионов

Шахтер проиграет Интеру

В случае поражения от "нерадзурри" Шахтер теряет шансы на 1/8 ЛЧ, ведь Интер и Боруссия М будут иметь больше очков, чем "горняки". Однако, потенциальная неудача в Милане все же оставляет вариант квалификации в Лигу Европы – это случится в случае победы Боруссии над Реалом в Мадриде. Тогда в плей-офф Лиги чемпионов выйдут "жеребцы" и Интер, Шахтер финиширует третьим и отправится в Лигу Европы, а подопечные Зидана завершат еврокубковый сезон.

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Шахтер имеет серьезное преимущество над Реалом благодаря победам в обоих личных встречах. Именно этот фактор является решающим в случае одинакового количества очков, поэтому для путевки хотя бы в Лигу Европы "оранжево-черным" нужно в последнем туре сыграть не хуже мадридцев. Соответственно, поражение от Интера отправит Шахтер в Лигу Европы при условии неудачи "сливочных" в параллельной игре.

"Горняки" сыграют вничью в Милане

Если матч на Джузеппе Меацца завершится мировой, то команда Луиша Каштру гарантирует себе как минимум 3 место и путевку в 1/16 Лиги Европы. Интер в таком случае финиширует последним и завершит выступления в еврокубках. Существует вариант, что даже ничьей с Интером хватит Шахтеру для выхода из группы. Для этого, опять же, нужно болеть за Боруссию, которая должна отобрать очки у Реала.

Немецкая команда дважды разгромила Шахтер с общим счетом 10:0, поэтому "жеребцы" будут выше дончан в турнирной таблице в случае одинакового количества очков. Таким образом, ничья "горняков" с Интером и победа Реала над Боруссией выведут дальше испанскую и немецкую команды. А вот если оба матча 6-го тура завершатся миром – дальше идут Боруссия и Шахтер.

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Если же Шахтер обыграет команду Конте, то, независимо от результата поединка между Реалом и Боруссией, выйдет в 1/8 Лиги чемпионов. С первого или второго места – зависит от матча в Мадриде. В случае побед Шахтера и Боруссии "жеребцы" финишируют первыми, а "горняки" – вторыми. Если украинцы выигрывают, а Реал и Гладбах разойдутся миром, то Шахтер станет победителем группы, Боруссия финиширует второй, Реал – третьим. Если же выиграют "горняки" и Реал, то команда Каштру станет первой, а мадридцы – вторыми.

Заметим, что в своей истории Шахтер еще не побеждал Интер. Команды встречались 4 раза – в квалификации ЛЧ 2005/06 (0:2, 1:1), в полуфинале Лиги Европы 2019/20 (0:5) и во втором туре ЛЧ на НСК Олимпийский (0:0). Как видим, "нерадзурри" являются неудобным соперником для дончан, которые забили в ворота миланского гранда лишь 1 гол в 4-х поединках. Его автором стал бразилец Элано.

Вывод

К счастью, судьба Шахтера находится исключительно в его руках, что в такой архисложной группе можно считать успехом. За тур до финиша все зависит только от "горняков", которые могут финишировать на любой позиции квартета – от первой до четвертой.

Шахтер в своей истории лишь дважды выигрывал в Италии – в 2011 году "горняки" обыграли на выезде Рому со счетом 3:2, а в 2019-м вырвали победу у Аталанты (2:1). Теперь же перед чемпионом Украины стоит еще более сложная задача – обыграть команду Антонио Конте, что гарантирует выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" в текущей ЛЧ уже доказали, что могут приятно удивить тогда, когда команду списали почти все – почему бы не сделать это еще раз?

Интересно, что в некоторых группах ЛЧ даже 3 очка могут позволить добыть 3 место, дающее право на участие в Лиге Европы. Шахтер же рискует завершить еврокубковую кампанию даже после двух знаковых и эпохальных побед над мадридским Реалом. Подобный сценарий будет крайне досадным для "горняков" и их болельщиков, но, к сожалению, такой вариант является вполне реальным. Если Реал и Интер выигрывают в последнем туре, то именно оба гранда квалифицируются в плей-офф, а Шахтер, несмотря на все попытки и сенсации, финиширует последним.

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