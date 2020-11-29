Лестер получил тройное усиление перед матчем с Зарей в Лиге Европы
Английский клуб получил положительные новости из лазарета перед поединком ЛЕ.
Заря будет принимать Лестер в 5-м туре группового этапа Лиги Европи уже в четверг, 3 ноября. У англичан есть хорошие новости, ведь три игрока приступили к тренировкам после долгой паузы.
Дуэты из Тоттенхэма и Байера, игнор Зари – символическая сборная тура Лиги Европы
Как информирует The Telegraph, впервые с марта сможет сыграть защитник Рикарду Перейра – он залечил свою травму. Также к занятиям уже присоединились защитник Чаглар Сёюнджю и хавбек Уилфред Ндиди.
Заметим, Заря после 4-х туров еще имеет теоретические шансы на еврокубковую весну. В луганчан и АЕКа по три пункта, однако греки опережают украинскую команду благодаря дополнительным показателям. Лидирует в группе Лестер, второй идет Брага.
Лише Скрипник постояв за честь України – Зоря отримала сенсаційні шанси в ЛЄ: секрет простий, а роти закривати рано