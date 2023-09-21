Футболисты Зари сыграли в матче с Гентом без патчей с логотипом Лиги Европы на рукавах футболок.

Луганская Заря вышла на матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций с Гентом без специальных нашивок с изображением логотипа турнира, что является нарушением регламента. Место на правом рукаве у каждого игрока луганской команды было пустым.

"И город, и клуб очень российскоориентированы": соперник Зари опозорился скандальным заявлением

"Начиная с группового этапа, нашивка Лиги конференций Европы УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций Европы УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования. Многократные победители Лиги конференций Европы УЕФА (три раза подряд или, по крайней мере, пять раз) получат значок многократного победителя Лиги конференций Европы УЕФА", – говорится в 58-й статье правил регламента Лиги конференций УЕФА.

Матч Гент – Заря играется в эти минуты. Текстовую онлайн-трансляцию встречи вы можете прочитать на Футбол 24.