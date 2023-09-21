Зоря і Гент грають у 1-му турі Ліги конференцій 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Зоря – Гент стартував о 22:00 за київським часом. Через повномасштабну війну в Україні поєдинок Ліги конференцій відбувся у польському Любліні.

Луганська команда є єдиним представником України у груповому турнірі Ліги конференцій – Динамо і СК Дніпро-1 не змогли пройти кваліфікацію. Зоря починала сезон у Лізі Європи, проте вилетіла від празької Славії у останньому раунді кваліфікації. Нещодавно у команди змінився головний тренер – замість Ненада Лалатовіча призначили Валерія Кривенцова.

Зоря – Гент: анонс матчу Ліги конференцій

Гент чудово розпочав сезон 2023/24. "Буйволи" лідирують у чемпіонаті Бельгії (4 перемоги і 2 нічиї у 6-ти турах), а в кваліфікації Ліги конференцій пройшли словацьку Жиліну, Погонь Щецин і кіпрський АПОЕЛ.

Де дивитися матч Зоря – Гент онлайн? Трансляція поєдинку Ліги конференцій доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24". До слова, у групі B також грають ісландський Брейдаблік і Маккабі Тель-Авів. Матч між ними відбудеться паралельно.

Стартові склади на матч Зоря – Гент

Зоря: Турбаєвський – Кирюханцев, Боль, Жордан, Снурніцин – Яцик – Антюх, Мишньов, Вантух – Нагнойний, Герреро.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Алефіренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Данченко, Мічін, Венделл.

Гент: Руф – Фадіга, Кандус, Ватанабе, Торунаріга – Геркенс, Кумс, Де Сарт, Браун – Куйперс, Тіссудалі.