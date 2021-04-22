Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов прокоментував вихід луганського клубу до фіналу Кубка України та розповів про очікування від майбутнього протистояння з Динамо за трофей.

"Безумовно, емоції після такого матчу позитивні. Вітаю команду, тренерський штаб і наших уболівальників з перемогою і виходом Зорі в фінал. Вважаю, що півфінал вдався. У Олександрії хороша команда, у нас з нею завжди були принципові матчі. Суддівство коментувати не будемо, наклався відбиток, але в цілому нормально.

Олександрія – Зоря – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Зараз перемкнемо увагу на чемпіонат, у нас напружена кінцівка сезону, залишилося зіграти п'ять важливих матчів. Будемо послідовними. Динамо – фаворит фіналу Кубка України? Я так не думаю. Навпаки, можу сказати, що Зоря – фаворит фіналу. Заздалегідь визначати або говорити неправильно", – поділився Оганов у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Зоря лише у серії пенальті вирвала путівку в Олександрії до фіналу Кубка України, де зустрінеться з Динамо. Вирішальний матч за трофей запланований на 13 травня, початок зустрічі о 19:00.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України