Заря – Динамо: Вернидуб оценил шансы своей бывшей команды на вторую строчку УПЛ

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб высказался относительно борьбы за серебро украинского первенства.

"За чемпионатом Украины слежу. Я отдал Заре много лет своей жизни, поэтому желаю команде достичь нужной цели и выполнить поставленные задачи.

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Заре вполне по силам выиграть второе место в борьбе с Динамо. Но там борьба не только между ними. Есть еще Десна, Александрия. Думаю, концовка чемпионата Украины будет интригующей и напряженной", – сказал Вернидуб в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. Их встреча состоится уже 13 июня в 17:00.

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