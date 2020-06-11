toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

14:05 90 Читати українською
Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ
Вербич против Хомченовского / ФК Динамо

Луганская Заря примет киевское Динамо в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

 

Поединок Заря – Динамо состоится 13 июня в Запорожье на Славутич-Арене. Начало матча – в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "2+2", в свою очередь "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Цыганков вернулся в общую группу Динамо – лидер киевлян готов сыграть против Зари

Авторитетная контора William Hill считает киевский клуб фаворитом противостояния. На победу Динамо можно поставить с коэффициентом 2,05. Зато вероятный успех луганчан оценивается баллом 3,60. Даже ничья выглядит более вероятной – 3,25. Что касается конкретного итогового результата, то можно рискнуть и воспользоваться солидным коэффициентом 6,50 на минимальную победу "бело-синих".

Австрийцы из Bwin дают еще более благосклонный к Динамо прогноз. Победа киевлян оценивается скромным баллом 1,90. На ничью в центральном матче тура ставки принимают с коэффициентом 3,10. Вероятность успеха Зари невелика – 4,00.

Отметим, что очный поединок важен для обеих команд в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. В данный момент его занимает Заря, но подопечные Виктора Скрипника опережают Динамо лишь по дополнительным показателям.

Заря – Динамо: Миколенко и еще 7 игроков удивляют, адские условия, 3 пополнения из лазарета

blog_ava
Ровно 8 лет назад Шевченко отметился дублем в воротах Швеции на Евро-2012 – ретро дня
13:23
303
Теги
Заря - Динамо Киев Заря Заря букмекеры Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
57
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук