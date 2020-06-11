Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Луганская Заря примет киевское Динамо в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Поединок Заря – Динамо состоится 13 июня в Запорожье на Славутич-Арене. Начало матча – в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "2+2", в свою очередь "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Авторитетная контора William Hill считает киевский клуб фаворитом противостояния. На победу Динамо можно поставить с коэффициентом 2,05. Зато вероятный успех луганчан оценивается баллом 3,60. Даже ничья выглядит более вероятной – 3,25. Что касается конкретного итогового результата, то можно рискнуть и воспользоваться солидным коэффициентом 6,50 на минимальную победу "бело-синих".

Австрийцы из Bwin дают еще более благосклонный к Динамо прогноз. Победа киевлян оценивается скромным баллом 1,90. На ничью в центральном матче тура ставки принимают с коэффициентом 3,10. Вероятность успеха Зари невелика – 4,00.

Отметим, что очный поединок важен для обеих команд в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. В данный момент его занимает Заря, но подопечные Виктора Скрипника опережают Динамо лишь по дополнительным показателям.

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