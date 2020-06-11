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"Ошибка может привести к чему-то фатальному": голкипер Зари оценил готовность своей команды к матчу с Динамо

17:57 48 Читати українською
"Ошибка может привести к чему-то фатальному": голкипер Зари оценил готовность своей команды к матчу с Динамо
Никита Шевченко / Фото из открытых источников

Вратарь луганского клуба поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Украины против "бело-синих".

 

"У нас хорошее настроение, как, в принципе, и перед всеми играми. В прошлой игре удалось добыть три очка. У парней положительные эмоции, они готовятся к матчу и воодушевлены.

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Каждая встреча – лобовая, потому что ошибка в каждом матче может привести к чему-то фатальному", – сказал Шевченко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. Их встреча состоится уже 13 июня в 17:00.

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