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Заря – Динамо послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

21:06 209 Читати українською
Заря – Динамо послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Алексей Михайличенко поделился от впечатлениями после поединка против Зари.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Я благодарен Заре за то, что они вместе с нами показали хорошую игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное – обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат. И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал главный компонент футбола – зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то степени кубковой.

Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее, хотя начало второго тайма осталось за Зарей, и гол был абсолютно логичен. Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину. Но наша команда искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, которые вышли на поле, очень добавили и оживили матч.

Андриевский? Как и многие футболисты, Саша справился с задачей, которую мы перед ним ставили. В том, что Саша – добросовестный и профессиональный футболист, никто не сомневался. Может быть, он довольно долго ждал своего шанса. Но шанс, который мы предоставляем практически каждому футболисту, чтобы они могли себя проявить, на мой взгляд, он начинает использовать. И только от него будет зависеть его дальнейшая карьера и развитие", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опускается на 3-ю строчку.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в скандальном матче за второе место УПЛ

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Заря - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александр Андриевский Александр Андриевский Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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