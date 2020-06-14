Заря – Динамо: Instat назвал лучших игроков в составе обеих команд

Статистический ресурс подвел итоги центрального матча 26 тура УПЛ между Зарей и Динамо (1:3).

Лучшим игроком по оценкам Instat стал хавбек киевлян Виталий Буяльский, сообщает Команда №1.

Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Автор первого гола в ворота Зари за 89 минут набрал 330 баллов эффективности. Буяльский выполнил 47 ТТД с браком в 23%, нанес три удара по воротам, отдал три острые передачи и выиграл восемь единоборств. Тройка лучших полностью состоит из игроков Динамо – вторым стал Бущан (314 баллов), а третьим "джокер" Цыганков (302). Самая высокая оценка среди представителей Зари у Владлена Юрченко – 285 баллов.

Напомним, победа позволила Динамо опередить Зарю на три пункта и выйти на чистое второе место.

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