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ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

20:42 257 Читати українською
Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – видео голов и обзор матча / Фото ФК Заря

Заря принимала Динамо в рамках центрального матча 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Динамо на Футбол 24.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

Заря очень симпатично выглядела в первой половине встречи, а в начале второго тайма луганчане вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Юрченко.

Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR

Пропущенный мяч заставил динамовцев проснуться и с интервалом в 4 минуты киевляне дважды забили сопернику, отличились Буяльский и Де Пена. С 83-й минуты хозяева доигрывали в меньшинстве, подвел луганчан Ловро Цвек. Эффектную точку в поединке поставил Цыганков, забив со штрафного.

Динамо не без вопросов побеждает и выходит на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опускается на 3-ю строчку.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в скандальном матче за второе место УПЛ

blog_ava
Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR
18:10
824
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Заря - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Видеоновости УПЛ
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