Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Заря принимала Динамо в рамках центрального матча 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Динамо на Футбол 24.

Заря очень симпатично выглядела в первой половине встречи, а в начале второго тайма луганчане вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Юрченко.

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Пропущенный мяч заставил динамовцев проснуться и с интервалом в 4 минуты киевляне дважды забили сопернику, отличились Буяльский и Де Пена. С 83-й минуты хозяева доигрывали в меньшинстве, подвел луганчан Ловро Цвек. Эффектную точку в поединке поставил Цыганков, забив со штрафного.

Динамо не без вопросов побеждает и выходит на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опускается на 3-ю строчку.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в скандальном матче за второе место УПЛ