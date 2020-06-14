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Зоря – Динамо: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд

16:43 578 Читать на русском
Зоря – Динамо: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд
Гол Буяльського / Сайт Динамо

Статистичний ресурс підбив підсумки центрального матчу 26 туру УПЛ між Зорею і Динамо (1:3).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

Найкращим гравцем за оцінками Instat став хавбек киян Віталій Буяльський, повідомляє Команда №1.

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Автор першого гола у ворота Зорі за 89 хвилин набрав 330 балів ефективності. Буяльський виконав 47 ТТД з браком в 23%, завдав три удари по воротах, віддав три гострі передачі і виграв вісім єдиноборств. Трійка найкращих повністю складається з гравців Динамо – другим став Бущан (314 балів), а третім "джокер" Циганков (302). Найвища оцінка серед представників Зорі у Владлена Юрченка – 285 балів.

Нагадаємо, перемога дозволила Динамо випередити Зорю на три пункти і вийти на чисте друге місце.

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