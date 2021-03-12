Хавьер Исидро (Cadena SER, Вильярреал) специально для "Футбол 24"

"Вильярреал провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне. Команда Эмери выглядела очень убедительно, несмотря на длительную безвыигрышную серию в Ла Лиге, что растянулась уже на 8 туров. В предыдущем раунде, против австрийского Зальцбурга, мы победили с аналогичным счетом, однако настрадались значительно сильнее. Вильярреал продемонстрировал серьезный уровень: надежная оборона, много контроля и достаточно остроты у чужих ворот.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов и обзор матча

В Испании ожидали большего от Динамо. Мы считали, что киевляне будут атаковать настойчивее, а Херонимо Рульи – получит больше работы. Ведь Динамо играло дома, с болельщиками... Но никто не собирается списывать со счетов Луческу и его подопечных. Они все еще остаются опасной командой. Конечно, Вильярреал – одной ногой в четвертьфинале, но через неделю не будет никакой недооценки. Шансы Динамо? Будем реалистами, со столь серьезной "Субмариной" – их немного.

В составе хозяев больше всего понравился Цыганков. Последний обладает всеми необходимыми качествами, чтобы перебраться в топ-чемпионат. Не удивлюсь, если вскоре он покинет Украину. Кроме этого, нужно хвалить Бущана, который спасал в безнадежных эпизодах. Если бы не его хорошая игра, Динамо могло бы уступить 0:3 или 0:4. К слову, Вильярреалу следует поработать над реализацией, нельзя столько прощать в каждом матче", – жалуется Исидро. Отметим, что валенсийцы нанесли 16 ударов (6 – в створ), но отличались только после стандартов. Лучший испанский форвард в 2021-м Жерар Морено (9 мячей) записал в свой актив 2 ассиста. Экс-форвард Барсы Пако Альксер – также не забивал.

Marca: Ночь центрбеков в Киеве

"Морозная погода, жесткое поле из-за снега с гололедом, и опытный тренер Луческу, который хотел посоревноваться с командой ветеранов... Этот вечер совсем не разочаровал. Вильярреалу пришлось закатить рукава, чтобы не посыпаться под давлением местных болельщиков. Да, на трибунах были люди. Около 20 тысяч фанатов Динамо украсили встречу своим присутствием. Зрители возвращаются, но до этого еще нужно привыкнуть.

Тактика Эмери могла сработать уже на 3-й минуте. Трихерос чудом не попал в пустой угол. Однако очередной стандарт у ворот Динамо все же завершился голом Пау Торреса. Как же обидно, что защитник Ла Рохи получил повреждение аккурат перед матчами отбора к ЧМ. Он набрал великолепную форму и точно помог бы Луису Энрике. Его травма – это серьезный удар для всего испанского футбола.

Вильярреал повел в момент наибольшего давления украинцев. Драйвовый Жерсон и искусный Цыганков создали обороне гостей немало проблем. Забитый мяч вернул уверенность и спокойствие. Соперник должен был раскрываться после перерыва, поэтому валенсийцы получили много пространства. Символично, что финальную точку поставил Рауль Альбиоль, который проводил 100-й матч в еврокубках. Именно на этом поле 35-летний центрбэк выигрывал чемпионат Европы в 2012-м. Вильярреал – одной ногой в четвертьфинале", – пишет Marca. Авторитетное мадридское издание ставит высокие баллы Жерсону и Цыганкову, в обоих – по 2. Лучшие среди испанцев – Морено и Педраса (3).

AS: Морено приближает европейскую мечту

"Вильярреал чувствует себя счастливым только в Европе. Во время первого контакта со зрителями команда Эмери продемонстрировала свой лучший футбол. Надежная оборона оказалась залогом будущего успеха. Давненько "Субмарина" не радовала настолько убедительной игрой позади. Лучшая атака – это хорошая защита, не так ли? Морено и компания получают комфортное преимущество над соперником, который правит железным кулаком в Украине.

Первый мяч стал наградой за решимость и мужество. Динамо редко создавало остроту, а наиболее активным был Жерсон. После перерыва киевляне пытались высоко прессинговать, но ничего не получалось. Луческу, легендарный 75-летний тренер, который приглушил критику собственных болельщиков за свое прошлое в Шахтере, свирепствовал на бровке.

Эмери уверенно выигрывал шахматную партию выдающихся гроссмейстеров. Забив во второй раз, "желтые" легко довели дело до победы. Это может быть год Вильярреала – Морено приближает европейскую мечту", – подчеркивает AS, оставив без оценок сразу 4-х (!) динамовцев. Сирота, Забарный, Сидорчук и Беседин якобы сыграли слабее всех.

Динамо – Вильярреал: хронический кошмар украинцев, разгромный класс испанцев в ЛЕ, защитники убивают