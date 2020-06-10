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Заря – Динамо: Андриевский определил главную особенность луганчан накануне очной битвы за ЛЧ

20:42 55 Читати українською
Заря – Динамо: Андриевский определил главную особенность луганчан накануне очной битвы за ЛЧ
Александр Андриевский / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча против Зари в рамках 26-го тура УПЛ.

 

"На мой взгляд, Заря сильная, прежде всего, коллективом, командной игрой. В ее составе нет явных звезд, нет такого, чтобы кто-то сильно выделяться. К тому же, Зарю возглавляет сильный тренер, с европейским опытом. Сейчас, под руководством Скрипника, луганчане стали больше играть через короткий пас, а раньше преобладали средние и длинные передачи.

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Но и у нас очень сильная команда. Играя за Динамо Киев, мы должны выходить на каждый матч с мыслями только о победе, независимо от соперника. С таким настроем выйдем и на предстоящий матч. Конечно, игра для нас очень важна в турнирном плане. Мы настраиваемся на нее очень серьезно, тем более что играем на выезде. Можно сказать, что это будет матч за шесть очков.

На карантине мы не отдыхали, каждый готовился к возобновлению игр. Все подошли к матчам чемпионата в хорошей физической форме. Но теперь важно набирать игровой тонус, ведь впереди решающая часть сезона. Хорошо, что мы подержали такую ​​уверенную победу в воскресенье, ведь Александрия является для нас неудобным соперником. Думаю, эта победа придаст нам уверенности перед будущими играми", – цитирует Андриевского пресс-служба Динамо.

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