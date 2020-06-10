Цыганков вернулся в общую группу Динамо – лидер киевлян готов сыграть против Зари

Полузащитник Динамо оправился от повреждения и готовится к важному матчу против Зари в общей группе.

Виктор Цыганков, который пропустил поединки против Шахтера и Александрии из-за травмы бедра, преодолел проблемы со здоровьем. Лидер Динамо занимается вместе со своими партнерами и готовится к матчу с Зарей в рамках 26 тура УПЛ, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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К слову, 22-летний полузащитник в текущем сезоне провел 31 матч. Забил 11 голов и 8 раз ассистировал партнерам.

Поединок Заря – Динамо пройдет в субботу, 13 июня. Начало – в 17:00. После 25 туров обе команды набрали по 49 очков, но Заря занимает второе место благодаря лучшим показателям в личных встречах.

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