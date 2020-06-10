Зоря – Динамо: Андрієвський визначив головну особливість луганців напередодні очної битви за ЛЧ

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від матчу проти Зорі в рамках 26-го туру УПЛ.

"На мій погляд, Зоря сильна, передусім, колективом, командною грою. У її складі немає явних зірок, немає такого, щоб хтось сильно виділятися. До того ж, Зорю очолює сильний тренер, з європейським досвідом. Зараз, під керівництвом Скрипника, луганці стали більше грати через короткий пас, а раніше переважали середні та довгі передачі.

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Але ж і у нас дуже сильна команда. Граючи за Динамо Київ, ми повинні виходити на кожен матч із думками тільки про перемогу, незалежно від суперника. З таким настроєм вийдемо і на майбутній матч. Звичайно, гра для нас дуже важлива в турнірному плані. Ми налаштовуємося на неї дуже серйозно, тим більше що граємо на виїзді. Можна сказати, що це буде матч за шість очок.

На карантині ми не відпочивали, кожен готувався до відновлення ігор. Усі підійшли до матчів чемпіонату в хорошій фізичній формі. Але тепер важливо набирати ігровий тонус, адже попереду вирішальна частина сезону. Добре, що ми здобули таку впевнену перемогу в неділю, адже Олександрія є для нас незручним суперником. Думаю, ця перемога додасть нам впевненості перед майбутніми іграми", – цитує Андрієвського прес-служба Динамо.

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