"Чувствую себя ограбленным. Мы доминировали и могли забить.

Заря – ЦСКА София – 2:0 – видео голов и обзор матча

В футбол играют с умом, нам нужен класс и футбольный интеллект. В обоих таймах мы были активны. Мы могли что-то сделать со столь большой концентрацией.

Мы обыграли соперника в двух матчах, но своими детскими ошибками подарили ему слишком много моментов. Мы стремились играть рационально, но с приближением конца матча мы больше рисковали, чтобы забить", – цитирует Младенова Gong.bg.

Напомним, что команда Виктора Скрипника дожала болгарский гранд в конце матча усилиями Шахаба и Аллахьяра.

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