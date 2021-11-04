Матч Зари против софийского ЦСКА в Запорожье имел чрезвычайно важное значение. В случае победы луганчане приблизились бы к Буде-Глимту на расстояние одного зачетного балла – а норвежцы в текущем туре играют против Ромы, которой необходим реванш за 1:6. Подопечные Виктора Скрипника вернулись бы в борьбу за плей-офф, а для болгар этот поединок был последней надеждой на 1/16 финала и 500 тысяч евро от президента клуба.

Состав Зари удивил отсутствием Гладкого, которому удался шикарный поединок против Металлиста 1925 . Александр остался в запасе, а вместо него в старт неожиданно попал Лунев. На всех остальных позициях все было ожидаемо. Существовала тревога по поводу участия Цвека, ведь у него было повреждение – к счастью, Ловро успел восстановиться, расположившись в опорной зоне рядом с Хомченовским.

В Софии луганская команда провела очень трудный матч, а особенно проблемным был первый тайм. В домашней встрече ожидалось, что Заря сделает выводы и покажет всю свою мощь – благо в последних турах УПЛ коллектив набрал ход. Как минимум все надеялись на агрессивный футбол со стороны хозяев, но ничего подобного не произошло. Агрессивнее стартовали гости, накрывшие украинцев высоким прессингом и нанесшие три выстрела по воротам за 15 минут. Два из них из-за пределов штрафной провел Кэри (мяч полетел на трибуны), а еще один удар метров с 20-ти выполнил Кайседо – сфера медленно прикатилась в руки Мацапуры.

У Зари за весь первый тайм можно упомянуть всего один момент – это Фаворов на 24-й минуте замкнул прострел Сайядманеша на правый край штрафной площади. Денис мощно пробил в ближний угол, но Бузатто парировал. Еще два удара накрыли защитники. Вот, собственно, и вся острота. Впрочем, главной проблемой луганцев стало не завершение атак, а отсутствие контроля мяча. За первый тайм команда допустила 78 потерь.

До 30-й минуты команды еще демонстрировали какие-то признаки футбола, однако после этого команды просто бросили играть. Заря и ЦСКА София били друг друга по ногам, швыряли лонгболы, провели кучу верховых единоборств и вообще не атаковали. Это было даже ужаснее, чем на матчах Первой лиги. В итоге финальный свисток отправил команды на перерыв при нулях на табло.

Второй тайм начался в похожем русле. До 60-й минуты соперники провели всего по одному неудачному удару – Юга замыкал навес с левого фланга, а Шахаб стрелял метров с 25-ти. В обоих случаях мяч отправился на верхние ряды трибун. Кроме того, у Зари можно было упомянуть перспективный стандарт, с которого Булеца выполнил хитрый пас низом на ход Шахабу, однако голкипер Бузатто опередил иранца.

В общем, на поле было скучно, но в середине второго тайма ЦСКА София неожиданно очнулась, создав несколько очень серьезных моментов. Так, на 63-й минуте в штрафную луганчан прошел опасный кросс, а после углового Маттей падал в борьбе у наших ворот. Арбитр проигнорировал эпизод. Еще через две минуты гости заработали стандарт, с которого Кэри пробил слишком высоко, а на 65-й минуте болгары забили гол! Заря сама подарила его: при розыгрыше от ворот Хомченовский ошибся с пасом назад, подарив мяч Йомову, а тот отдал пас в штрафную на Кайседо. Нападающий прошил Мацапуру, но лайнсмен сразу же просигнализировал офсайд.

"Армейцы" не остановились, испугав Зорю выстрелом Йомова с линии штрафной на 68-й минуте. Мяч пролетел над ближней девяткой! К счастью, гости не развили свое преимущество, перестав заострять (хотя несколько неприятных кроссов они провели). На 70-х минутах игра выровнялась, однако луганчане не создавали ответных опасных моментов.

В последние 10 минут ЦСКА снова начал прижимать Зорю. У болгарского коллектива прошло несколько острых кроссов и проникающих передач, а на 83-й минуте свежий Байи ворвался на правый край штрафной, пробив в ближний угол. Мяч попал в наружную сторону сетки. Луганчане же не имели в своем активе ничего. "Армейцы" явно возили хозяев. Они были гораздо ближе к голу.

Впрочем, свои моменты они не реализовали, а вот Заря своего шанса дождалась и реализовала! Шахаб на 87-й минуте сместился с правого фланга на линию штрафной и мощно пробил под ближнюю стойку – 1:0! ЦСКА София побежала спасаться от поражения, но на последних секундах компенсированного времени луганчане поймали гостей на контратаке – в ее завершении Шахаб прорвался в штрафную и покатил на дальнюю стойку. Сайядманеш замкнул ударом в девятку. 2:0! Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Виктора Скрипника!