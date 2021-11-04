"Почуваюсь пограбованим. Ми домінували й могли забити.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У футбол грають з розумом, нам потрібен клас і футбольний інтелект. В обох таймах ми були активні. Ми могли щось зробити з такою великою концентрацією.

Ми переграли суперника в обох матчах, але своїми дитячими помилками подарували йому занадто багатих моментів. Ми прагнули грати раціонально, але з наближенням кінця матчу ми більше ризикували, щоб забити", – цитує Младенова Gong.bg.

Нагадаємо, що команда Віктора Скрипника дотиснула болгарський гранд наприкінці матчу зусиллями Шахаба та Аллах'яра.

Зоря на останніх хвилинах дотиснула ЦСКА – голи іранських форвардів повернули луганців у боротьбу за євровесну