Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

Заря сразится с черногорской Будучностью в ответном матче за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Будучность начался в 19:00. Телетрансляция поединка состоится на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Заря – Будучность: анонс ответного матча 2-го квалификационного раунда ЛЕ
В первом матче на подопечные Виктора Скрипника одержали уверенную выездную победу со счётом 1:3.
Стартовые составы
Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна – Лунёв, Иванисения, Кочергин – Леднев – Хомченовский, Громов
Запасные: Шевченко, Каменюка, Михайличенко, Кабаев, Белый, Чайковский, Арвеладзе
Будучность: Драгоевич – Джурич, Милич (к), Болевич, Стоилькович – Миркович, Божович, Терзич – Перович, Грбич, Миич
Запасные: Радович, Вукчевич, Роганович, Раичкович, Вучич, Бойович, Зарубица
Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным