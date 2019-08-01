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ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ

Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

18:55 884 Читати українською
Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы
Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

Заря сразится с черногорской Будучностью в ответном матче за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Будучность начался в 19:00. Телетрансляция поединка состоится на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Заря – Будучность: анонс ответного матча 2-го квалификационного раунда ЛЕ

В первом матче на подопечные Виктора Скрипника одержали уверенную выездную победу со счётом 1:3.

Стартовые составы

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна – Лунёв, Иванисения, Кочергин – Леднев – Хомченовский, Громов

Запасные: Шевченко, Каменюка, Михайличенко, Кабаев, Белый, Чайковский, Арвеладзе

Будучность: Драгоевич – Джурич, Милич (к), Болевич, Стоилькович – Миркович, Божович, Терзич – Перович, Грбич, Миич

Запасные: Радович, Вукчевич, Роганович, Раичкович, Вучич, Бойович, Зарубица

Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

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Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы Заря - Будучность
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