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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Будучность: арбітр вилучив двох гравців гостей протягом 30 секунд

20:15 1202 Читать на русском
Зоря – Будучность: арбітр вилучив двох гравців гостей протягом 30 секунд
Зоря – Будучность

Арбітр поєдинку Зоря – Будучность вилучив двох гравців чорногорської команди.

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

На 33-ій хвилині поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностью арбітр матчу вилучив одразу двох гравців чорногорської команди.

Зоря – Будучность – відео гола

Спочатку суддя показав другу жовту картку Ніколі Джурічу за фол у центрі поля, після чого футболісти Будучності почали апелювати до арбітра, що вилилось у пряму червону картку Драско Бозовічу.

Зоря – Будучность: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

До слова, після першого тайму матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду між Зорею та Будучностью рахунок 1:0 на користь команди Віктора Скрипника.

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Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
08:00
5102
Теги
Зоря Зоря Будучность Будучность Ліга Європи Зоря - Будучность Відеоновини
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