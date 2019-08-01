Зоря – Будучность: арбітр вилучив двох гравців гостей протягом 30 секунд

Арбітр поєдинку Зоря – Будучность вилучив двох гравців чорногорської команди.

На 33-ій хвилині поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностью арбітр матчу вилучив одразу двох гравців чорногорської команди.

Зоря – Будучность – відео гола

Спочатку суддя показав другу жовту картку Ніколі Джурічу за фол у центрі поля, після чого футболісти Будучності почали апелювати до арбітра, що вилилось у пряму червону картку Драско Бозовічу.

Зоря – Будучность: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

До слова, після першого тайму матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду між Зорею та Будучностью рахунок 1:0 на користь команди Віктора Скрипника.