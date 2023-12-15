Статистический портал назвал своих героев поединка 6-го тура группового этапа ЛК между Зарей и Брейдабликом (4:0).

Полузащитник Зари Вячеслав Чурко стал лучшим игроком матча Заря – Брейдаблик по версии SofaScore, получив 7,8 балла из 10 возможных.

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Высокие оценки от статистического портала получили и другие футболисты "мужиков": Эдуардо Герреро (7,6), Петар Мичин, Дмитрий Мишнев и Антон Боль (по 7,5). Худшую оценку получил Игорь Горбач (6,9), несмотря на гол в ворота исландцев.

Напомним, Заря разгромила Брейдаблик (4:0) благодаря быстрым голам в начале матча, но не смогла квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. Подопечные Юрия Коваля набрали 7 зачетных пунктов после 6 матчей в групповом этапе.

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