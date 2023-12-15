Статистичний портал назвав своїх героїв поєдинку 6-го туру групового етапу ЛК між Зорею та Брейдабліком (4:0).

Півзахисник Зорі В'ячеслав Чурко став найкращим гравцем матчу Зоря – Брейдаблік за версією SofaScore, отримавши 7,8 бала з 10 можливих.

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Високі оцінки від статистичного порталу отримали й інші футболісти "мужиків": Едуардо Герреро (7,6), Петару Мічін, Дмитро Мишньов та Антон Боль (по 7,5). Найгіршу оцінку отримав Ігор Горбач (6,9), попри гол у ворота ісландців.

Нагадаємо, Зоря розгромила Брейдаблік (4:0) завдяки швидким голам на початку матчу, але не змогла кваліфікуватися в плей-офф Ліги конференцій. Підопічні Юрія Коваля набрали 7 турнірних пунктів після 6 матчів у груповому етапі.

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