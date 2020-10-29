"Хорошо знаем этого соперника, потому что встречались с ними два года назад. Тогда наши результаты были не лучшими, но сейчас мы победили АЕК и хотим продолжить успешные выступления, как это было в прошлый четверг.

Заря – Брага: предматчевая пресс-конфереция Карлуша Карвальяла

Хорошо проанализировали Зарю, знаем их сильные и слабые стороны. Завтра мы покажем наш ответ. У нас так же есть сильные стороны и мы готовы к этому испытанию.

Изучили Зарю, понимаем систему их игры. Знаем, что у них три очень хороших в техническом плане полузащитника, но мы сфокусированы на нашей игре. Уверен, если нам удастся воплотить то, что мы отрабатывали на тренировках, то мы будем счастливы.

Знаем, что счет матчей против украинских команд не в нашу пользу, но завтра мы хотим положить этому конец. Если мы будем сильными в нашей игре, уверен, что поедем с тремя очками и эта негативная серия закончится", – цитирует Орту официальный сайт Браги.

Напомним, уже завтра, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55.

Заря – Брага: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника