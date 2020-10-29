"Добре знаємо цього суперника, тому що зустрічалися з ними два роки тому. Тоді наші результати були не найкращими, але зараз ми перемогли АЕК і хочемо продовжити успішні виступи, як це було минулого четверга.

Зоря – Брага: передматчева прес-конфереція Карлуша Карвальяла

Добре проаналізували Зорю, знаємо їхні слабкі та сильні сторони. Завтра ми покажемо нашу відповідь. У нас так само є сильні сторони і ми готові до цього випробування.

Вивчили Зорю, розуміємо систему їхньої гри. Знаємо, що у них три дуже хороших у технічному плані півзахисники, але ми сфокусовані на нашій грі. Упевнений, якщо нам вдасться втілити те, що ми відпрацьовували на тренуваннях, то ми будемо щасливі.

Знаємо, що рахунок матчів проти українських команд не на нашу користь, але завтра ми хочемо покласти цьому край. Якщо ми будемо сильними у нашій грі, впевнений, що поїдемо з трьома очками і ця негативна серія закінчиться", – цитує Орту офіційний сайт Браги.

Нагадаємо, вже завтра, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55.

Зоря – Брага: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника