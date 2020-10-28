Заря – Брага: предматчевая пресс-конфереция Карлуша Карвальяла
Главный тренер Браги Карлуш Карвальял рассказал о подготовке к выездному матчу второго тура Лиги Европы против Браги.
"В поверхностном анализе, который я сделал во время жеребьевки, я сказал, что соперник, о котором мало говорят в Португалии, это очень компетентная команда. У Зари есть сильные и слабые стороны, как и у всех команд мира.
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Мы хорошо изучили соперника и постараемся справиться с трудностями, которые могут возникнуть во время матча. Чтобы победить, мы должны сделать все возможное. Это наша главная цель.
Мы не хотим менять стиль нашей игры. Знаем, что Заря – вторая после Шахтера в Украине по владению мячом. Завтра друг другу будут противостоять две очень похожие команды. Поэтому игра обещает быть очень интересной.
Николас Гайтан готовится к матчу. Есть сомнения по Гильерме и Вандерсону Галену. Завтра узнаем, смогут ли они сыграть", – цитирует Карвальяла официальный сайт Браги.
Напомним, уже завтра, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55.
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