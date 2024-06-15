Общее собрание украинской Премьер-лиги, которое состоялось в Киеве 7 июня, официально приняло в свой состав футбольный клуб Карпаты, сообщает официальный сайт "львов".

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Регламент УПЛ предусматривает непременным условием участие команды клуба в чемпионате U-19. Поэтому, менеджментом Карпат принято решение о создании в сезоне 2024/25 Карпат U-19. О составе новой команды, тренерском штабе, календаре матчей и подготовке к сезону будет известно позже.



В свою очередь Карпаты-2 не будут участвовать в чемпионате. Напомним, что подопечные Романа Гнатива в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и финишировали на пятой строчке. Карпатовцы одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

По информации СМИ, возглавить Карпаты U-19 должен экс-тренер Ингульца Владислав Лупашко.

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