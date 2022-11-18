Первый тайм в Киеве завершился без голов, а вот после перерыва их было целых 5. Счет открыл Богдан Бутко, в которого отбил мяч Олег Билык. Защитник Зари без проблем поразил уже пустые ворота. Классный гол забил Булеца, эффектно положивший мяч в сетку с линии штрафной.

Заря разгромила Александрию в битве за третье место, забив 4 гола за 14 минут – Бутко оформил первый дубль в карьере

Бутко оформил первый дубль в карьере. Защитник пробил издалека, а мяч, никого не задев, влетел в сетку. Русин отдал Антюху на пустые ворота – 4:0. На все это Заре понадобилось 14 минут.

Александрия забила лишь гол престижа, автором которого стал Сергей Рыбалка, удачно исполнив штрафной. Заря набрала 26 очков и потеснила Динамо с третьего места УПЛ, но сыграла на матч больше. Александрия идет 5-й, имея 23 балла – столько же у киевлян.