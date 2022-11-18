Перший тайм у Києві завершився без голів, а от по перерві їх було цілих 5. Рахунок відкрив Богдан Бутко, у якого відбив м'яч Олег Білик. Захисник Зорі без проблем вразив вже порожні ворота. Класний гол забив Булеца, який ефектно поклав м'яч у сітку з лінії штрафного.

Зоря розгромила Олександрію в битві за третє місце, забивши 4 голи за 14 хвилин – Бутко оформив перший дубль в кар'єрі

Бутко оформив перший дубль у кар'єрі. Захисник пробив здалеку, а м'яч, нікого не зачепивши, влетів у сітку. Русин віддав Антюху на порожні ворота – 4:0. На все це Зорі знадобилося 14 хвилин.

Олександрія забила лише гол, автором якого став Сергій Рибалка, вдало виконавши штрафний. Зоря набрала 26 очок і потіснила Динамо з третього місця УПЛ, але зіграла на матч більше. Олександрія йде 5-ю, маючи 23 бали – стільки ж у киян.