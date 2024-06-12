Тоттенхэм и полузащитник Танге Ндомбеле решили больше не мучить друг друга провальным сотрудничеством.

По сообщению официального сайта Тоттенхэма, стороны согласовали досрочное прекращение контракта, которое вступит в силу 30 июня. Соглашение игрока было рассчитано до 2025 года.

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Напомним, что Ндомбеле присоединился к лондонской команде в 2019 году, когда он был приобретен у Лиона за 62 миллиона евро. Эта сумма до сих пор остается рекордной в истории "шпор". Всего в футболке Тоттенхэма 27-летний француз наиграл 91 матч, оформив 10 голов и 9 ассистов.

Предыдущие три сезона Ндомбеле бродил по арендам. Кампанию 2023/24 провел в составе Галатасарая – 26 матчей и 1 результативный пас во всех турнирах.

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