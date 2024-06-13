В четверг, 13 июня, Ференцварош на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 51-летний Паскаль Янсен, который покинул стан своего предыдущего клуба АЗ в январе этого года. Янсен был связан с познаньским Лехом, однако переговоры между ним и польским клубом ни к чему не привели.

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Ференцварош не стал разглашать детали контракта – клуб утаил даже сроки соглашения.

АЗ стал первой командой, которую Янсен тренировал более трех лет. До этого он был ассистентом Джона ван ден Брома и Арне Слота в Алкмаре. До этого Паскаль работал тренером молодежной команды в ПСВ, а также помощником тренера в роттердамской Спарте. Также в его тренерской карьере значатся такие клубы, как Витесс, Аль-Вахда и Аль-Джазира.

В прошлом сезоне АЗ под руководством Янсена дважды обыграл СК Днепр-1 в Лиге конференций.

Предыдущим наставником "зелёно-белых" был Деян Станкович.