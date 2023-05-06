– Чувствовали ли вы во время тренировок неуверенность или разочарование?

– Я хотел научиться как можно быстрее. Это был другой футбол, другая страна... Теперь я знаю, что главной проблемой в Барселоне была моя психология. Я очень спешил. Я слишком много напрягался.

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Пеп сказал мне: "Просто делай то, что я прошу, не думай слишком много". Но я знал, что я не лучший в тренировках, поэтому оставался работать после окончания занятий. Я был одержим быстрым прогрессом. С языком, двойными занятиями в тренажерном зале... Гвардиола это видел, потому что в нескольких разговорах просил меня успокоиться.

– Итак, можно ли сказать, что ваша требовательность помешала вам добиться успеха в Барселоне?

– Безусловно. К сожалению, опыт приходит со временем, а не в молодости. Я слишком сильно давил на себя. Я ни о чем не жалею, я выложился по максимуму. Но если бы я мог вернуться, я бы слушал больше. Пепа, тренеров по физподготовке, свое окружение... Но я хотел сделать все немедленно. Я думал: "Если я не выполню дополнительную работу в тот же день обучения, то отстану от остальных". Это было ошибкой.

Конечно, сыграли роль деньги, которые Барселона за меня заплатила, и ожидания. Я только что выиграл Кубок УЕФА, но мне все еще не хватало опыта. Это была отличная возможность без спешки учиться у Маркеса, Милито, Пуйоля... Но я хотел играть. Нельзя быть довольным только самим пребыванием в Барселоне. Ты хочешь быть важным.

Это Барса. Здесь не будет двух, трех или четырех шансов. Если ты недостаточно хорош, год – это слишком долго. Это не так, как в Англии. На общем уровне я не думаю, что я провалился, но если говорить о каких-то конкретных играх, то да, я провалился. И это цена, которую вы платите в Барсе. Говорю без сомнений: в кубковом матче против Севильи я провалился. И против Кадиса в Лиге я тоже провалился, несмотря на то, что мы победили. Я совершил ошибки, которые неприемлемы в Барселоне, потому что планка очень высока. Не помогло мне и то, что в следующем году ушел Жоан Лапорта, а пришел Сандро Росель. Никто не мог мне ничего гарантировать. Несмотря на все, Гвардиола сказал мне: "Не читай ничего, готовься. У тебя не было предсезонки, но в этом году будет по-другому". Но произошло то, что произошло, и на этом закончилась моя история в Барсе, – сказал Дмитрий в интервью Relevo.

Напомним, Чигринский перешел в Барселону из Шахтера за 25 млн евро в 2009-м и провел за каталонцев 12 матчей. Уже через год украинец вернулся к "горнякам" за 15 миллионов.

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