Экс-защитник Десны Артур Западня попробует свои силы в Первой лиге.

Западня официально покинул Десну

30-летний защитник подписал контракт с Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба. Подробности сделки не сообщаются. В новом клубе Западня будет выступать под номером 13. К своей команде новичок присоединится 13 января.

Напомним, последним клубом Артура была Десна, за которую он выступал с июля 2019 года. В футболке черниговцев Западня успел сыграть 10 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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