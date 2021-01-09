Западня офіційно перейшов у Металіст 1925
Досвідчений оборонець Артур Западня знайшов собі новий клуб.
Екс-захисник Десни Артур Западня спробує свої сили у Першій лізі.
Западня офіційно покинув Десну
30-річний оборонець підписав контракт з Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харківського клубу. Подробиці угоди не повідомляються. У новому клубі Западня виступатиме під номером 13. До своєї команди новачок приєднається 13 січня.
Нагадаємо, останнім клубом Артура була Десна, за яку він виступав з липня 2019 року. У футболці чернігівців Западня встиг зіграти 10 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 200 тисяч євро.
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