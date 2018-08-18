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Западня: Надеюсь, подарим болельщикам хорошую игру и забитые мячи в матче с Шахтером

16:04 25 Читати українською
Западня: Надеюсь, подарим болельщикам хорошую игру и забитые мячи в матче с Шахтером
Артур Западня в матче против Олимпика / фото ФК Львов

Полузащитник Львова Артур Западня поделился ожиданиями от матча против Шахтера, в рамках 5-го тура УПЛ.

"Шахтер есть Шахтер. Люди играют на таком высоком уровне сколько матчей – и в чемпионате Украины, и в Лиге чемпионов.

Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Сколько выигрывали трофеев в Премьер-лиге, Кубке, Суперкубке. У них немного изменился состав по сравнению с прошлым сезоном, но структура игры не меняется уже годами. "Горняки" атакуют, прессингуют и отличаются высокой командной скоростью.

Самое главное, наверное, не расслабляться и не думать, что мы атакуем в игре с этим соперником. Как говорил Василий Кобин:"Вы думаете, что вы атакуете, а на самом деле это уже Шахтер атакует". Будем во всеоружии подходить к матчу и надеюсь, что подарим болельщикам хорошую игру и забитые мячи", – рассказал Западня пресс-службе львовского клуба.

Отметим, матч между Львовом и Шахтером состоится сегодня, 18 августа. Начало встречи в 17 часов.

Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов

live 58'
0 : 1
Шахтер
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Львов - Шахтер Львов Львов Артур Западня Артур Западня
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