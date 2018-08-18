Западня: Надеюсь, подарим болельщикам хорошую игру и забитые мячи в матче с Шахтером

Полузащитник Львова Артур Западня поделился ожиданиями от матча против Шахтера, в рамках 5-го тура УПЛ.

"Шахтер есть Шахтер. Люди играют на таком высоком уровне сколько матчей – и в чемпионате Украины, и в Лиге чемпионов.

Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Сколько выигрывали трофеев в Премьер-лиге, Кубке, Суперкубке. У них немного изменился состав по сравнению с прошлым сезоном, но структура игры не меняется уже годами. "Горняки" атакуют, прессингуют и отличаются высокой командной скоростью.

Самое главное, наверное, не расслабляться и не думать, что мы атакуем в игре с этим соперником. Как говорил Василий Кобин:"Вы думаете, что вы атакуете, а на самом деле это уже Шахтер атакует". Будем во всеоружии подходить к матчу и надеюсь, что подарим болельщикам хорошую игру и забитые мячи", – рассказал Западня пресс-службе львовского клуба.

Отметим, матч между Львовом и Шахтером состоится сегодня, 18 августа. Начало встречи в 17 часов.