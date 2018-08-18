Западня: Сподіваюся, подаруємо вболівальникам хорошу гру і забиті м’ячі в матчі з Шахтарем

Півзахисник Львова Артур Западня поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря, в рамках 5-го туру УПЛ.

"Шахтар є Шахтар. Люди грають на такому високому рівні скільки матчів – і в чемпіонаті України, і в Лізі чемпіонів.

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Скільки вигравали трофеїв у Прем’єр-лізі, Кубку, Суперкубку. У них трохи змінився склад в порівнянні з минулим сезоном, але структура гри не змінюється вже роками. "Гірники" атакують, пресингують та відрізняються високою командною швидкістю.

Найголовніше, напевно, не розслаблятися і не думати, що ми атакуємо в грі з цим суперником. Як казав Василь Кобін: "Ви думаєте, що ви атакуєте, а насправді це вже Шахтар атакує". Будемо у всеозброєнні підходити до матчу і сподіваюся, що подаруємо вболівальникам хорошу гру і забиті м’ячі", – розповів Западня прес-службі львівського клубу.

Відзначимо, матч між Львовом та Шахтарем відбудеться сьогодні, 18 серпня. Початок зустрічі о 17 годині.

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