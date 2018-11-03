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Западня: Мне очень нравится Цыганков, талантливый парень

00:10 6 Читати українською
Западня: Мне очень нравится Цыганков, талантливый парень
Артур Западня / Фото: Львов

Полузащитник Львова Артур Западня ответил на вопросы болельщиков команды.

"Какой мой любимый украинский футболист? Мне очень нравится Виктор Цыганков. Настойчивый, хорошая левая нога, хорошая скорость. Это очень талантливый парень.

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Еврокубки? Если мы выйдем в еврокубки, то, думаю, руководство и тренерский штаб позаботятся о своих футболистах, чтобы создать для них все условия. И усиливаться нужно под еврокубки обязательно", – цитирует Западню официальный сайт Львова.

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Артур Западня Артур Западня Виктор Цыганков Виктор Цыганков Львов Львов
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