Западня: Мне очень нравится Цыганков, талантливый парень

Полузащитник Львова Артур Западня ответил на вопросы болельщиков команды.

"Какой мой любимый украинский футболист? Мне очень нравится Виктор Цыганков. Настойчивый, хорошая левая нога, хорошая скорость. Это очень талантливый парень.

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Еврокубки? Если мы выйдем в еврокубки, то, думаю, руководство и тренерский штаб позаботятся о своих футболистах, чтобы создать для них все условия. И усиливаться нужно под еврокубки обязательно", – цитирует Западню официальный сайт Львова.