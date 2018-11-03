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Западня: Мені дуже подобається Циганков, талановитий хлопець

00:10 243 Читать на русском
Западня: Мені дуже подобається Циганков, талановитий хлопець
Артур Западня / Фото: Львів

Півзахисник Львова Артур Западня відповів на запитання вболівальників команди.

"Який мій улюблений український футболіст? Мені дуже подобається Віктор Циганков. Наполегливий, хороша ліва нога, хороша швидкість. Це дуже талановитий хлопець.

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Єврокубки? Якщо ми вийдемо в єврокубки, то, думаю, керівництво і тренерський штаб подбають про своїх футболістів, щоб створити для них всі умови. І підсилюватися потрібно під єврокубки обов'язково", – цитує Западню офіційний сайт Львова.

Теги
Артур Западня Артур Западня Віктор Циганков Віктор Циганков Львів Львів
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