Западня: Мені дуже подобається Циганков, талановитий хлопець

Півзахисник Львова Артур Западня відповів на запитання вболівальників команди.

"Який мій улюблений український футболіст? Мені дуже подобається Віктор Циганков. Наполегливий, хороша ліва нога, хороша швидкість. Це дуже талановитий хлопець.

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Єврокубки? Якщо ми вийдемо в єврокубки, то, думаю, керівництво і тренерський штаб подбають про своїх футболістів, щоб створити для них всі умови. І підсилюватися потрібно під єврокубки обов'язково", – цитує Западню офіційний сайт Львова.