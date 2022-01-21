Украинский защитник Артур Западня продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает Telegram-канал "Атакующий автобус".

Костышин определился с тренерским штабом в Аксу

Новой командой 31-летнего игрока будет Мактаарал. По информации источника, Западня уже согласовал условия контракта и находится в расположении команды. О переходе украинца будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, последним местом выступления Западни был Металлист 1925, который он покинул в январе в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, Мактаарал напрямую пробился в элиту казахского футбола, заняв в турнирной таблице Первой лиги второе место. Победителем первенства стал Аксу, который теперь будет тренировать Руслан Костышин.

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