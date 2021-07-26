"Обсуждали переход в Динамо": дочь Суркиса встретилась со звездой ПСЖ – фотофакт
00:15 - Читати українською
Яна Суркис на отдыхе встретила чемпиона Европы, который может пригодиться команде ее отца.
Дочь президента Динамо Яна опубликовала в Instagram фотографию с хавбеком ПСЖ Марко Верратти.
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"Обсуждали переход в Динамо", – шутливо подписала фото девушка.
Напомним, Марко получил дополнительный отпуск из-за Евро-2020, где он помог сборной Италии завоевать золотые медали континентального первенства. Уже первого августа ПСЖ начнет новый сезон с матча за Суперкубок Франции против Лилля.
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