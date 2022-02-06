"Мені пощастило з таким дебютом. Я тренував цих чотирьох захисників протягом 2-3 років, тому вони мене знали. Мені не треба було починати спочатку. Гра мені дуже сподобалася, але я турбуюсь за Габ'ядіні.

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Я більше не думаю про сьогоднішній матч, є наступні. 4:0 – мабуть, це надто великий результат. У нас все вийшло зі створенням моментів, у ментальному плані також все гаразд. Ми знаємо Сассуоло, вони небезпечні. У них багато сильних індивідуальностей, але цього разу очки нам потрібні були більше, ніж Сасуоло.

Заміна Супряги? Щоб грати, він повинен розуміти мене. Мабуть, знадобиться перекладач. Я обійняв його після заміни. Сподіваюся, він розуміє, що заміна – це не проблема для 20-річного гравця. Це була виховна заміна", – наводить слова Джампаоло Sampnews24.

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