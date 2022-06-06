Нидерландский тренер Патрик ван Леувен может снова вернуться к работе в Украине.

Виктор Скрипник покидает Зорю, а 52-летний нидерландец, вероятно, станет его преемником в луганском клубе, утверждает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Ван Леувен уже работал в Украине – был руководителем Академии Шахтера. Также имеет опыт работы в должности функционера Фейенорда и Маккаби Тель-Авив. Последним местом работы Патрика был как раз израильский клуб, который он тренировал с декабря 2020-го по октябрь 2021 года.

Напомним, Заря завершила сезон 2021/22 на четвертой строчке УПЛ и завоевала право играть в квалификации Лиги конференций.

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