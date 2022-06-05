Главный тренер Зари Виктор Скрипник может остаться в Украине. Ему предлагают место Юрия Максимова.

Ворскла окончательно прекратила отношения с Юрием Максимовым и приступила к поиску замены. Руководство полтавчан сделало предложение Виктору Скрипнику, утверждает ТаТоТаке.

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52-летний специалист уже дал предварительное согласие возглавить клуб в грядущем сезоне. Сам Скрипник и подтвердил интерес со стороны Ворсклы: "Еще ничего не подписано, ведутся переговоры".

Напомним, контракт нынешнего наставника Зари истекает 30 июня. О пролонгации сотрудничества с Виктором луганчане не сообщали. Двумя претендентами на его место называют Александра Хацкевича и Александра Бабича.

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