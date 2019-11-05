Зальцбург готов отпустить Холанда за 100 млн евро – три топ-клуба поборются за сенсационного бомбардира

Руководство Зальцбурга готово начать переговоры относительно своего нападающего Эрлинга Холанда только при наличии очень щедрого предложения.

Австрийский клуб требует за свою 19-летнюю звезду меньшей мере 100 миллионов евро, утверждает Tuttosport.

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Зальцбург прекрасно знает о большом интересе европейских грандов к Холанду, поэтому не собирается уменьшать цену на норвежца. Издание называет три топ-клубы, которые будут бороться за подписание лучшего бомбардира чемпионата мира U-20 – это Ювентус, Реал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, Холланд стал одной из главных сенсаций группового этапа текущей Лиги чемпионов – юный бомбардир Зальцбурга успел наколотить в ворота соперников 6 голов в стартовых трех турах.

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