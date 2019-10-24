19-летний Холанд установил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов по результативности

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд продолжает феерить в Лиге чемпионов.
Эрлинг Холанд отметился двумя голами в матче 3-го тура группового этапа против Наполи, но это не спасло австрийцев от поражения (2:3).
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19-летний нападающий стал первым игроком в истории турнира, который отметился 6-ю голами в дебютных трех поединках.
Также Эрлинг стал вторым игроком, которому удавалось отличиться в каждом из первых трех матчей Лиги чемипионив. Ранее это достижение покорилось Кариму Бензема, когда нападающий защищал цвета Марселя.
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