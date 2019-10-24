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19-летний Холанд установил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов по результативности

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19-летний Холанд установил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов по результативности
Эрлинг Холанд / Фото РБ Зальцбург

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд продолжает феерить в Лиге чемпионов.

40’ Эрлинг Холанд
72’ Эрлинг Холанд
 
Дрис Мертенс 17’
Дрис Мертенс 64’
Лоренцо Инсинье 73’
17’ Дрис Мертенс
40’ Эрлинг Холанд
64’ Дрис Мертенс
72’ Эрлинг Холанд
73’ Лоренцо Инсинье

Эрлинг Холанд отметился двумя голами в матче 3-го тура группового этапа против Наполи, но это не спасло австрийцев от поражения (2:3).

Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет

19-летний нападающий стал первым игроком в истории турнира, который отметился 6-ю голами в дебютных трех поединках.

Также Эрлинг стал вторым игроком, которому удавалось отличиться в каждом из первых трех матчей Лиги чемипионив. Ранее это достижение покорилось Кариму Бензема, когда нападающий защищал цвета Марселя.

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Лига чемпионов Зальцбург Зальцбург Рекорды Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Зальцбург - Наполи
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