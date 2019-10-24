19-летний Холанд установил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов по результативности

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд продолжает феерить в Лиге чемпионов.

Эрлинг Холанд отметился двумя голами в матче 3-го тура группового этапа против Наполи, но это не спасло австрийцев от поражения (2:3).

Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет

19-летний нападающий стал первым игроком в истории турнира, который отметился 6-ю голами в дебютных трех поединках.

Также Эрлинг стал вторым игроком, которому удавалось отличиться в каждом из первых трех матчей Лиги чемипионив. Ранее это достижение покорилось Кариму Бензема, когда нападающий защищал цвета Марселя.

Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив Генк

️ #ChampionsLeague



Erling #Haaland se ha convertido en el primer jugador en marcar seis goles en sus primeros tres partidos de la UEFA Champions League. pic.twitter.com/5RRX7UcVMI — fichajesweb (@fichajes_web) 23 жовтня 2019 р.