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Зальцбург готовий відпустити Холанда за 100 млн євро – три топ-клуби поборються за сенсаційного бомбардира

17:28 1235 Читать на русском
Зальцбург готовий відпустити Холанда за 100 млн євро – три топ-клуби поборються за сенсаційного бомбардира
Ерлінг Холанд / Reuters

Керівництво Зальцбурга готове розпочати переговори щодо свого нападника Ерлінга Холанда лише за наявності дуже щедрої пропозиції.

Австрійський клуб вимагає за свою 19-річну зірку щонайменше 100 мільйонів євро, стверджує Tuttosport.

19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

Зальцбург чудово знає про великий інтерес європейських грандів до Холанда, тому не збирається зменшувати ціну на норвежця. Видання називає три топ-клуби, які боротимуться за підписання найкращого бомбардира чемпіонату світу U-20 – це Ювентус, Реал і Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – юний бомбардир Зальцбурга встиг наколотити у ворота суперників 6 голів у стартових трьох турах.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю

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