Зальцбург готовий відпустити Холанда за 100 млн євро – три топ-клуби поборються за сенсаційного бомбардира

Керівництво Зальцбурга готове розпочати переговори щодо свого нападника Ерлінга Холанда лише за наявності дуже щедрої пропозиції.

Австрійський клуб вимагає за свою 19-річну зірку щонайменше 100 мільйонів євро, стверджує Tuttosport.

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Зальцбург чудово знає про великий інтерес європейських грандів до Холанда, тому не збирається зменшувати ціну на норвежця. Видання називає три топ-клуби, які боротимуться за підписання найкращого бомбардира чемпіонату світу U-20 – це Ювентус, Реал і Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – юний бомбардир Зальцбурга встиг наколотити у ворота суперників 6 голів у стартових трьох турах.

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