"Закрийте писок від нашої легенди!": відомий телеведучий став на захист Сабо після нападок угорської преси
Журналіст, актор та телеведучий Петро Мага висловився щодо критики угорськими ЗМІ колишнього футболіста та тренера Динамо Йожефа Сабо.
"Угорська преса накинулась зі всіх боків на легенду київського Динамо та українського футболу – Йожефа Сабо. Їм, бачите, не сподобалось, що чотириразовий чемпіон СРСР вболіває за свою Батьківщину, переживаючи разом з нею жахіття війни.
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Що йому нестерпно болить і зомбованість тих, з ким довелося грати в одній збірній однієї шостої частини планети, і що він не може розділити позицію керманича своєї історичної батьківщини – Угорщини (Віктора Орбана, – прим.). Бо коли лідер країни ЄС вимагає доказів, що різня в Бучі не була інсценуванням, то залишатися осторонь людина з темпераментом Йожефа Сабо і його загостренним відчуттям справедливості просто не може!!!
Ще не було жодної війни, де за версією москалів не різали самі себе поляки і грузини, сирійці і пуштуни, українці і чеченці. І кожного разу ця версія стає основним наративом російського електорату. Але коли лідер країни ЄС вимагає доказів того, що наші спецслужби не гвалтували померлих і не розкидали трупи – це вже патологія рабської натури. І цинізму...
Не треба думати, що пан Орбан – поганий прем‘єр-міністр. Якби це було так, його б не обирали раз за разом. Розчарування в угорського народу прийде лише тоді, коли відімре ресурсна цицька, до якої Віктор приклав свою країну. І став заручником цієї залежності.
А Йожеф Сабо – угорець, який є гордістю українського народу. Як і ті угорці, які зараз люто воюють у складі славної 128-ї бригади. І вони, на відміну від оточення Орбана, бачили понівечені тіла і відірвані кінцівки, божевілля згвалтованих і застиглий жах у очах закатованих. Тому, панове, закрийте писок від нашої легенди!" – написав Мага на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав від президента України Володимира Зеленського доказів того, що різню у Бучі влаштували саме російські військові. Після обурення і критики з боку міжнародної спільноти та керівників сусідніх держав (Польща навіть заявила, що заморозить стосунки з Угорщиною після такого цинізму) речник Орбана дав задню і від його імені засудив трагедію у Бучі.
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