"Угорська преса накинулась зі всіх боків на легенду київського Динамо та українського футболу – Йожефа Сабо. Їм, бачите, не сподобалось, що чотириразовий чемпіон СРСР вболіває за свою Батьківщину, переживаючи разом з нею жахіття війни.

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Що йому нестерпно болить і зомбованість тих, з ким довелося грати в одній збірній однієї шостої частини планети, і що він не може розділити позицію керманича своєї історичної батьківщини – Угорщини (Віктора Орбана, – прим.). Бо коли лідер країни ЄС вимагає доказів, що різня в Бучі не була інсценуванням, то залишатися осторонь людина з темпераментом Йожефа Сабо і його загостренним відчуттям справедливості просто не може!!!

Ще не було жодної війни, де за версією москалів не різали самі себе поляки і грузини, сирійці і пуштуни, українці і чеченці. І кожного разу ця версія стає основним наративом російського електорату. Але коли лідер країни ЄС вимагає доказів того, що наші спецслужби не гвалтували померлих і не розкидали трупи – це вже патологія рабської натури. І цинізму...

Не треба думати, що пан Орбан – поганий прем‘єр-міністр. Якби це було так, його б не обирали раз за разом. Розчарування в угорського народу прийде лише тоді, коли відімре ресурсна цицька, до якої Віктор приклав свою країну. І став заручником цієї залежності.

А Йожеф Сабо – угорець, який є гордістю українського народу. Як і ті угорці, які зараз люто воюють у складі славної 128-ї бригади. І вони, на відміну від оточення Орбана, бачили понівечені тіла і відірвані кінцівки, божевілля згвалтованих і застиглий жах у очах закатованих. Тому, панове, закрийте писок від нашої легенди!" – написав Мага на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав від президента України Володимира Зеленського доказів того, що різню у Бучі влаштували саме російські військові. Після обурення і критики з боку міжнародної спільноти та керівників сусідніх держав (Польща навіть заявила, що заморозить стосунки з Угорщиною після такого цинізму) речник Орбана дав задню і від його імені засудив трагедію у Бучі.

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