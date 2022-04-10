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Вас больше не существует для меня. Слава Украине!", – написал Гельзин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Гельзин с 1999 по 2001 гг. работал вице-президентом донецкого Металлурга. В 2001-м создал Олимпик, с которым прошёл все ступени и вышел в УПЛ. В прошлом году Владислав был отстранен от футбольной деятельности на три года за вторжение в судейскую комнату в перерыве матча Олимпик – Шахтер (0:1) и нецензурные высказывания после встречи во время прямого эфира.

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